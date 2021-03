Cinema: addio a Joan Weldon, star del cult movie 'assalto alla Terra'

Los Angeles, 5 mar. - (Adnkronos) - L'attrice e cantante statunitense Joan Weldon, star del cult movie dell'horror fantascientifico "Assalto alla Terra", è morta nella sua casa di Fort Lauderdale, in Florida, all'età di 90 anni. La scomparsa è avvenuta lo scorso 11 febbraio ma l'annuncio è stato dato dalla famiglia solo oggi, come riferisce "The Hollywood Reporter".

Nata a San Francisco, in California, il 5 agosto 1930, Joan Weldon iniziò la carriera come cantante lirica alla San Francisco Opera Company, dove venne notata da un agente della Warner Brothers che la mise subito sotto contratto. Negli '50 fu protagonista di una breve ma intensa attività cinematografica, prendendo parte a film di stampo prettamente musicale, ma anche a western e film di fantascienza, tra cui spicca "Assalto alla Terra" (1954) di Gordon Douglas, regista con cui lavorò altre volte. Per questa pellicola Weldon si guadagnò il soprannome "la più bella sterminatrice del cinema" dato il ruolo ricoperto di una giovane scienziata che indaga sulle formiche giganti mutate dalle radiazioni nucleari, poi neutralizzate con speciali bazooka con bombe al fosforo.

Tra gli altri film interpretati da Weldon figurano: "I pirati della metropoli" di Lewis Seiler (1953), "Sogno di Bohème" di Gordon Douglas (1953), "Lo straniero ha sempre una pistola" di André De Toth (1953), "L'invasore bianco" di David Butler (1954), "L'assedio di fuoco" di De Toth (1954), "Così parla il cuore" di Stanley Donen (1954), "Lo sceriffo senza pistola" di Michael Curtiz (1954), "L'uomo della legge" di Francis D. Lyon (1957), "La legge del fucile" di Harry Keller (1958) e "Pietà per la carne" di Mervyn LeRoy (1958). Negli anni '60 Weldon si ritirò a vita privata insieme al marito David Louis Podell Jr, da cui ha avuto un figlio.