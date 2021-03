Calcio: Spezia, due positivi al covid, uno è il portiere Provedel

La Spezia, 5 mar. (Adnkronos) - Lo Spezia Calcio ha comunicato "che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento", spiega il club in una nota. "Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento", aggiunge lo Spezia.