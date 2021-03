Aeroporti: Fontana, 'Malpensa strategica, ora riconoscerne importanza'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Malpensa ha dimostrato la strategicità della sua esistenza nonostante non abbia avuto aiuti e anzi ha ricevuto soltanto tentativi di bloccarla". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, durante la cerimonia per l'inaugurazione dell'hub di Dhl Express a Malpensa.

"Stava crescendo in modo positivo ed esponenziale prima della pandemia. Anche questa realizzazione è la prova che Malpensa è fondamentale per il futuro del Paese: credo che si debba riconoscere la sua importanza e si debba lavorare tutti per riprendere il percorso di crescita e successo", conclude.