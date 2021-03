Aeroporti: Brunini (Sea), 'puntare su cargo, Malpensa può giocare ruolo in Ue'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Malpensa ha un grande potenziale che sta già esprimendo. Questo è un periodo terribile, in questi mesi siamo a -85% di traffico passeggeri, il cargo è a +30%, quindi una delle strategie è puntare e insistere sul cargo". Lo dice l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, durante la cerimonia per l'inaugurazione del mega hub di Dhl all'aeroporto di Malpensa. Sul cargo, lo scalo, dice, "è già da anni il principale aeroporto italiano, oggi ancora di più, e può giocare un ruolo a livello europeo".

La parte passeggeri "resta preponderante nell'economia di Sea. La nostra strategia deve essere quella di tenerci pronti a ripartire il prima possibile e ridare fiducia investendo in sicurezza e tecnologia per far sentire i passeggeri sicuri nel tornare a volare", sottolinea ancora. Nel futuro, "bisognerà tornare ad avere una grande pluralità di compagnie aeree che volano su Malpensa: ne avevamo circa 100 internazionali, oggi sono la metà, il nostro obiettivo è aver un portafoglio clienti più ampio e bilanciato tra passeggeri e cargo".

Sul fronte cargo, non solo "Malpensa si proietta come aeroporto tra i più importanti a livelli europeo", ma "c'è ancora spazio di crescita per gli attuali player e si può lavorare su tre fronti: serve - precisa Brunini - un'accessibilità potenziata sia lato ferro che stradale; serve completare i servizi per gli operatori cargo. Poi, c'è spazio per uno sviluppo fisico: il masterplan di Malpensa al vaglio del ministero dell'Ambiente non prevede grossi sviluppi infrastrutturali lato passeggeri ma ulteriori sviluppi lato cargo, anche se ovviamente deve essere una crescita sostenibile".