Webuild: miglior offerente per linea ferroviaria Fortezza-Ponte Gardena, valore 1,07 mld (2)

(Adnkronos) - I lavori prevedono l’ottimizzazione del collegamento ferroviario Monaco-Verona. Webuild è già impegnata in tre dei principali cantieri del Tunnel di Base del Brennero, simbolo della mobilità sostenibile europea.

La Galleria, che con i suoi 64 km totali diverrà il collegamento ferroviario in sotterraneo più lungo al mondo, rappresenta l’elemento centrale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e migliorerà le possibilità di trasporto ferroviario nel cuore dell’Europa. Webuild sta realizzando numerosi progetti di mobilita sostenibile nell’ambito della rete Ten-T, in Italia e in Europa. D

Nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo fanno parte i lavori per l’alta velocità/capacità ferroviaria Napoli-Bari - per i quali il Gruppo sta costruendo le tratte Napoli-Cancello e Apice-Hirpinia - e quelli sulla linea Palermo-Catania, tra Bicocca e Catenanuova. Nel corridoio Reno-Alpi, quello che unirà Rotterdam con Genova, rientra invece il Terzo Valico dei Giovi, la nuova linea alta velocità/capacità lungo la direttrice Genova-TorinoMilano.