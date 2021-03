Shoah: campo prigionia Servigliano monumento nazionale, ok Senato a legge (2)

(Adnkronos) - "Questa legge - ha affermato Francesco Verducci, del Pd, primo firmatario- si lega alla battaglia culturale e politica per rafforzare lo studio della storia nei programmi scolastici. Storia, memoria e democrazia sono indissolubilmente legate. Questo ddl è stato sottoscritto da tutti i capigruppo, di tutte le forze politiche. In particolare la firma di Liliana Segre le conferisce un valore inestimabile".

"Si tratta -ha aggiunto Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia- di una legge quanto mai opportuna e appropriata. Servirà a non far dimenticare le guerre che hanno funestato l’Italia nel secolo scorso, perché la memoria è necessaria non solo affinché tali tragedie non abbiamo più a ripetersi ma anche per far comprendere ai giovani le motivazioni che le determinarono".