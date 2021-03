Sesana (Generali): "Microimprese centrali per tessuto produttivo italiano"

Milano, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) - “Generali, con la solidità di 190 anni, oggi vuole essere sempre più vicina agli imprenditori per la ripresa economica e la stabilità del Paese. La prima soluzione di quest’anno, Attiva Commercio, è dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del commercio, centrali per il tessuto produttivo italiano". Così Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, commenta l'avvio di Attiva Commercio, l'iniziativa di Generali rivolta a 1,7 milioni di micro-imprese con 4 milioni di lavoratori, per ripartire e cogliere nuove opportunità.

"Diamo risposta alle priorità degli imprenditori di questo settore, -aggiunge Sesana- tra i più colpiti dalla crisi, per ripartire velocemente e cogliere nuove opportunità".

"Il nostro modello per lo sviluppo delle imprese offre una consulenza capillare sul territorio e soluzioni con più prevenzione, assistenza, servizi e digitale; promuove una nuova cultura di impresa più sostenibile; accompagna il Made in Italy nel mondo proteggendo attività e lavoratori. Fare bene impresa oggi vuol dire esserci per generare futuro”, conclude.