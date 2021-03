Sci: CdM, Paris il più veloce in seconda prova discesa Saalbach

Saalbach, 4 mar. - (Adnkronos) - Buona prova per gli assi azzurri della velocità nella seconda giornata di discesa a Saalbach. Dominik Paris ha fatto registrare il miglior tempo in 1’53″00 e ha preceduto per 10 centesimi il tedesco Andreas Sander, che però ha saltato una porta. Al terzo posto si è piazzato Christof Innerhofer a 14 centesimi da Paris, mentre quarto è Matthias Mayer a 17. Quindi gran prova dello svizzero Ralph Weber, partito con il pettorale 34 e classificatosi al quinto posto con 47 centesimi di distacco da Paris. Seguono i grandi nomi della discesa: Max Franz, Johan Clarey e Beat Feuz sono lì, attorno al mezzo secondo di ritardo, a testimoniare che sarà una gara tirata dove il più piccolo errore costerà molto caro.

Emanuele Buzzi e Matteo Marsaglia rimangono fra i migliori trenta. Buzzi è 22° e accusa un ritardo di 1″21 da Paris, mentre Marsaglia, con 1″39 è 27°. Classifica cortissima con tanti atleti che possono puntare a fare risultati importanti e con una pista che concede anche ai numeri alti di mettere in campo buone prestazioni.Da venerdì cominciano le gare, con la prima discesa con start alle 11.20, recupero della gara di Wengen, per proseguire con la seconda discesa, sabato, con partenza alle 11, e concludere domenica con il superG, con partenza alle 10.30.