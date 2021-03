Rc Auto: Farina (Ania), nel 2019 2,6 mln di veicoli non assicurati, molti al sud**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sulla base delle nostre informazioni stimiamo che nel 2019 i veicoli non assicurati sono pari a circa 2,6 milioni: stiamo parlando del 5,9% del totale dei veicoli circolanti. E' un dato stabile rispetto al 2018. A fronte di questa media del 5,9% questo valore raggiunge il 9,4% al sud e scende fino al 3,8% al nord". Ad affermarlo è la presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Maria Bianca Farina nel corso della sua audizione in Commissione Finanze della Camera nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

L'evasione assicurativa, sottolinea Farina, "è socialmente inammissibile e crea gravi danni al sistema" perché, spiega, "l'onere dei sinistri viene ripartito su un numero inferiore di utenti". Questo fenomeno "così esteso" ha quindi "un costo per il mondo degli assicurati. La circolazione di veicoli senza copertura comporta una mancato incasso di premi di circa 1 miliardo di euro. Questo mancato incasso di premi ha effetti indiretti sugli utenti. L'onere dei sinistri ricade su un numero più ristretto di utenti e quindi è più oneroso", aggiunge Farina.