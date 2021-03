Rc Auto: Farina (Ania), 'da evasione mancato gettito di circa 300 mln per finanze pubbliche'**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dall'evasione dell'obbligo assicurativo "si registra un mancato gettito per le finanze pubbliche tra imposte e contributi pari a circa 300 milioni di euro". Ad affermarlo è la presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina nel corso della sua audizione in Commissione Finanze della Camera nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Un fenomeno, quello dell'evasione, "che è sicuramente sintomo di inciviltà e che comporta un'onerosità per tutti gli altri utenti e per tutto il sistema compreso l'erario". Data la gravità del fenomeno, aggiunge Farina, "noi come Ania già da anni abbiamo intrapreso molte iniziative al fianco di forze ordine per combattere questo fenomeno in particolare facendo leva su mezzi tecnologici oggi disponibili".