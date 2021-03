Pd: ora Assemblea all'Ok Corral, Zingaretti parte da maggioranza netta** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - A diventare determinante, quindi, sono i rapporti di forza interni all'Assembla. E gli eventuali accordi politici che si stringono tra le varie aree interne. Al momento delle sue elezioni, Zingaretti ha potuto contare su una maggioranza schiacciante, intorno al 66%. Il Parlamento dem è formato, infatti, in proporzione al risultato ottenuto dal candidato segretario. Gli altri due sfidanti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, si fermarono al 22% circa e al 12%.

Su mille delegati all'Assemblea, quindi, circa 666 erano per Zingaretti, 220 per Martina e 120 per Giachetti. A costituire il corpo più grande della maggioranza sono i delegati di AreaDem, quella che fa capo a Dario Franceschini, al fianco di Zingaretti dal principio. Nel tempo, per quel che riguarda il resto, le cose sono cambiate. Basti pensare che Martina ora siede ai vertici della Fao e Giachetti ha lasciato il Pd per Iv.

L'area che si era riunita intorno a Martina (che oggi conta su Graziano Delrio) ha perso qualche pezzo (Matteo Richetti, ora in Azione) e non è mai stata ostile alla maggioranza interna. Per il resto, gli altri delegati si sono riconosciuti per lo più in Base riformista, l'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, che era entrata negli organismi dirigenti ma che nell'ultima riunione aveva minacciato di lasciare proprio per dissensi sul Congresso. Infine, sempre secondo Statuto, in caso di dimissioni del segretario la gestione del partito è affidata al presidente, Valentina Cuppi.