Pd: Nannicini, 'se non Congresso chiamiamolo Big bang ma facciamo in fretta'

Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Se il Pd-semaforo non si dà una mossa, rischia l’irrilevanza politica. Darsi una mossa non non vuole dire affidarsi all’ennesima resa dei conti fra bande o ad altre risse personalistiche”. Lo scrive il senatore Pd Tommaso Nannicini, presidente della commissione Enti gestori, in una lettera pubblicata sul Foglio.

“Tutte queste discussioni sono roba da marziani -argomenta- i nodi da sciogliere sono altri. Il Pd è ormai scomparso da interi territori, non sa attrarre le energie di giovani, donne e movimenti sociali. Diamoci una mossa e formiamo qualche risposta. Se non vogliamo chiamarlo congresso, chiamiamolo Big bang. Ma facciamolo in fretta”.