Pd: Buschini, 'solidarietà a Zingaretti, auspico che assemblea respinga dimissioni'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Totale solidarietà a Nicola Zingaretti. Gli attacchi di cui è stato fatto oggetto negli ultimi giorni lo hanno spinto ad una decisione difficile, ma di grande rispetto per l’Italia e per il Partito democratico”. Lo scrive in una nota Mauro Buschini, membro della direzione nazionale del Partito democratico ed aggiunge: “Il mio auspicio è che l’assemblea nazionale, prevista il 13 e 14 marzo, respinga le dimissioni di Nicola, per rinnovare e proseguire il lavoro che tutti insieme abbiamo intrapreso per il rilancio dell’azione del Pd".

"Un partito che grazie alla sua segreteria è tornato centrale nello scenario nazionale dopo la clamorosa sconfitta del 2018 e le successive scissioni. La crisi sanitaria impone unità e coraggio. Si discuta - conclude - di come far ripartire il Paese, di come accelerare sulle vaccinazioni, di come superare la pandemia e non di posizionamenti”.