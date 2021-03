Napoli: Mastella, 'senza area di centro Pd e M5S non vinceranno mai'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Faccio parte di quella 'accozzaglia' che ha partecipato alla clamorosa vittoria della coalizione di De Luca alle regionali, senza l’apporto dei 5 Stelle. Che, peraltro, vorrei ricordare allo sconosciuto improvvido e maleducato parlamentare pentastellato, che la formula senza fantasia di Pd, 5 Stelle e Leu (espressione quest’ultima solo parlamentare) è uscita sconfitta ovunque si sia presentata. La Liguria e l’Umbria lo testimoniano". Così il leader di Noi Campani, Clemente Mastella, dopo che ieri, a margine del tavolo del centrosinistra sulle comunali a Napoli, Luigi Iovino dei 5 Stelle ha detto che "sarebbe inaccettabile una coalizione accozzaglia come quelle che hanno caratterizzato le ultime regionali".

"Oggi, conclusa l’esperienza Conte, alla quale abbiamo dato il nostro contributo, l’alleanza che Saracino sogna per Napoli con Fico candidato (ma chi lo ha indicato?), sarebbe il frutto di due debolezze, Pd e 5Stelle, che avrebbe meno voti che altrove, data anche la presenza ragguardevole nella città di Antonio Bassolino, che si muove nella stessa area consensuale ed oltre. Il segretario napoletano del Pd e il parlamentare pentastellato, presente ieri alla riunione napoletana, ignorano che i dati regionali raccontano che i partiti di centro doppiano o triplicano i voti dei 5 Stelle".

"Un partito che, oggi, anche a Napoli, e dovunque, è gonfio di spinte centrifughe, e le intese che Sarracino vuole fare con i vertici garantiscono sempre meno l’adesione di un elettorato in fuga. È singolare, poi, che, a Napoli, anziché fare la proposta di un candidato del Pd, maggiore partito della coalizione, invochi la legittimazione di Fico. Senza l’area di centro, il Pd ed i 5 Stelle, non solo in Campania, ma in Italia, non vinceranno mai. La nostra idea è che a Napoli ed in tutte le realtà della Campania, l’alambicco politico distilli la stessa formula vincente di De Luca”.