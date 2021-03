Motomondiale: Aprili, svelata la RS-GP di Espargaro e Savadori

Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - Prende il via sulla pista di Losail, in Qatar, la stagione MotoGP 2021 dell'Aprilia Racing Team Gresini. Poche ora prima di scendere in pista per i primi test ufficiali, la squadra italiana al completo ha svelato la nuova moto di Noale, una rinnovata RS-GP. Con un pensiero sincero e commosso a Gresini, che è stato in questo progetto fin dal debutto nel 2015. E proprio a Fausto l'Aprilia ha voluto dedicare la parte iniziare della presentazione, con un tributo all'inizio della presentazione.

A seguire i due piloti Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori hanno tolto i veli alla RS-GP 21: la nuova livrea è decisamente più aggressiva, con un carattere molto sportivo dettato dai colori rosso e nero. C'è un dettaglio speciale nella nuova livrea dell'Aprilia. Sulle ali è presente un tributo grafico per Gresini: al posto della tradizionale scritta 'Aprilia' di colore giallo fluo, è stato applicato un adesivo con la scritta 'Fausto' accompagnata da un cuore.