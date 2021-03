M5S: Rizzone, 'separazione con Rousseau era nell'aria, occasione per fare chiarezza'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Da spettatore, non mi sorprende" la divisione tra il Movimento 5 stelle e l'Associazione Rousseau, "che ci fosse un matrimonio in difficoltà e una separazione imminente era un po' nell'aria, sarà comunque un'occasione per fare chiarezza". Lo dice all'Adnkronos l'ex deputato del Movimento 5 stelle e ora nel Centro democratico Marco Rizzone.

"Vista l'evoluzione che il Movimento ha avuto, con i governisti dimaiani che si presuppone seguiranno Conte e il Movimento di lotta dei duri e puri -prosegue- la scissione è una naturale conseguenza. D'altra parte vengono confermate quelle perplessità che io e altri colleghi avevamo espresso circa alcune storture relative all'utilizzo della piattaforma, che doveva rimanere uno strumento e non diventare un fine".