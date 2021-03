Roma, 4 mar (Adnkronos) - Su Rousseau "bisogna risolvere le questioni in sospeso, lo faremo nei prossimi mesi con la grande capacità di mediazione di Conte, riuscirà a darci un aiuto importante per dirimere la questioni in sospeso. La piattaforma è importante, lì abbiamo le nostro idee e i contatti diretti con attivisti e territorio, la nostra grande forza". Lo ha detto Federico D'Incà a Rainews24.