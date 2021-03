L'Oréal, Lavernos (R&I): 'Al lavoro in rispetto innovazione e ambiente'

Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - La scienza al servizio di innovazione e rispetto dell'ambiente: è il binomio che viene indicato da Barbara Lavernos capo del settore Ricerca e Innovazione di L'Oréal come caratteristica del lavoro della società leader nella cosmetica nel corso del 'Transparency Summit'. "Oggi L'Oréal ha oltre 4mila persone al lavoro" ha esordito ricordando come "molti ingredienti proprietari sono stati inventati" in particolare per quanto attiene la pelle, sempre usando esclusivamente molecole eco-friendly.

"I nostri scienziati - ha detto - si muovono lungo due direzioni: la trasparenza degli ingredienti, la cui origine viene sempre indicata con chiarezza, e la sostenibilità dell'innovazione" nel rispetto della salute dei consumatori e dell'ambiente. L'Oréal produce i suoi cosmetici non solo nel rispetto dell'ambiente ma anche "in perfetta compliance" con le regole e le leggi sul lavoro dei paesi in cui è presente.