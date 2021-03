Governo: Mauro Corona, 'avrei voluto solo donne ministre'**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Nonostante sia passato per maltrattatore dalla Berlinguer, io avrei messo tutte donne al Governo, perché ci sanno fare, hanno una marcia in più rispetto agli uomini. E questo grazie alla maternità. Mi è dispiaciuto che un portatore, come il Pd, della bandiera della parità, non lo abbia fatto”. Lo ha detto all’Adnkronos Mauro Corona, a pochi giorni dall’8 marzo, sottolineando che “la Festa della donna è un’umiliazione, così come lo sono le quote rosa: le donne, la loro strada se la sanno aprire da sole, non c’è bisogno di alcuna ‘concessione’ dagli uomini, perché sanno farsi valere, e celebrarle una volta all’anno significa umiliarle”.