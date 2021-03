Generali, Nardi: "Aiutiamo gli imprenditori a cogliere nuove opportunità"

(Adnkronos/Labitalia) - "Generali lavora a soluzioni per proteggere asset dell'impresa e quindi per proteggere l'attività del business, le persone, il patrimonio e i dati. L'imprenditore a fianco dell'agente costruisce il suo programma di prevenzione, servizi e assistenza e lo mantiene lo aggiorna nel tempo in funzione delle sue priorità". Lo ha spiegato Arianna Nardi, Head of marketing Generali Italia, intervenendo alla conferenza in streaming di Generali 'Con le imprese per generare futuro'.

"L'imprenditore andrà a scegliere le garanzie più importanti per andare a soddisfare i temi della continuità dell'attività, della protezione delle persone, della digitalizzazione, della semplificazione amministrativa e anche dell'accompagnamento verso i mercati esteri", ha detto.

Le soluzioni proposte da Generali, ha aggiunto Nardi, sono pensate "per liberare la testa dell'imprenditore dal pensiero della gestione degli imprevisti a seguito di eventi e per aiutarlo a concentrarsi sulla ripresa e aiutarlo a cogliere nuove opportunità sul mercato".