Covid Veneto, oggi 1.487 contagi: bollettino 4 marzo

(Adnkronos) - Sono 1.487 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 4 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 20 morti, un dato che porta a 9.911 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 41.031 tamponi, con un'incidenza del 3,62%. L'indice rt della regione è a 1,12. Attualmente i positivi sono 26.601, inclusi 1.358 ricoverati in ospedale: di questi, 1.202 sono in area non critica (+8 rispetto a ieri) e 156 in terapia intensiva (+1). I dimessi/guariti sono 16.241.