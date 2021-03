Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Arriva anche il decreto per il rinvio delle elezioni nel Consiglio dei ministri di oggi, in agenda alle 17. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ordine del giorno è stato integrato e ora figura anche il decreto legge recante "disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (Presidenza-Interno)".