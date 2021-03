Covid: ieri vaccinate 22.842 persone in Lombardia, oltre 9mila gli over 80

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - In Lombardia ieri sono state somministrate in Lombardia 22.842 dosi di vaccino anti-Covid. Hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, nel dettaglio, 8.514 anziani a cui si aggiungono i 784 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 9.298 dosi somministrate agli over 80.

Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente a questa categoria 94.998 dosi.

La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 13.544 persone tra I e II dose. Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 562.803 adesioni, di questi 343.176 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 189.989 si sono rivolti ai farmacisti e 29.596 si sono iscritti tramite i medici di medicina generale.