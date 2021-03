Covid: Breton, ‘tema non disponibilità vaccini ma produrli in fretta’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il tema non sono più i vaccini. Oggi abbiamo molti vaccini disponibili in Europa: BioNtech, Astrazeneca, Moderna, presto ci saranno anche J&J e CureVac e la maggior parte di questi vaccini sono stati inventati e in Europa. Ora il tema è produrli velocemente". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton al termine dell’incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

"Far partire delle linee di produzione così rapidamente non è mai stato realizzato nel mondo. E' la nostra sfida", rileva Breton. "Abbiamo avviato la campagna vaccina dopo via libera dell'Ema per proteggere i nostri cittadini", aggiunge. "Sono molto impressionati dalla capacità degli industriali a produrre questi vaccini. La produzione si accelera ogni giorno", sottolinea Breton.