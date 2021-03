Covid: Breton, 'nessun paese Ue autonomo su vaccini'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Non un paese europeo può avere una strategia vaccinale autonoma. Neanche uno. Siamo tutti interdipendenti per quanto riguarda la supply chain industriale". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton al termine dell’incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "L'Italia per quanto riguarda la produzione di vaccini in Europa recita un ruolo molto importante. L'Italia, con altri paesi europei, è un zoccolo duro industriale della importante strategia vaccinale europea", spiega Breton.