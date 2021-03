Covid: Biancofiore incontra Gelmini, 'più attenzione a territori montani'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho incontrato il ministro per gli Affari regionali ed Autonomie, Mariastella Gelmini. L’incontro durato circa un’ora, ha avuto ad oggetto la cornice politico-istituzionale della mia regione, il Trentino Alto Adige Südtirol. In particolare abbiamo affrontato la grave situazione sanitaria che sta caratterizzando la regione, l’inaccettabile inquadramento arcobaleno della Provincia di Bolzano, rosso scuro per l’Europa, arancione per l’Italia, rosso per la Provincia e di pari passo quella economica, con le necessarie impellenti riaperture invocate da tutte le categorie, gli aiuti e gli incentivi alle imprese assolutamente insufficienti allo stato, per uno dei territori più colpiti in quanto a vocazione essenzialmente turistica. Abbiamo affrontato con particolare attenzione anche il tema della montagna che non si può relegare solo al capitolo neve e che deve essere volano di ripresa a partire dalla stagione primaverile". Lo annuncia Michaela Biancofiore, deputata trentina di Forza Italia e e componente del coordinamento di presidenza del partito.

"Ho chiesto al ministro degli Affari regionali -spiega- di farsi portavoce nel governo e presso il presidente Draghi, di un plus di attenzione e concentrazione per i territori montani che a causa della pandemia rischiano l’involuzione, lo spopolamento o peggio il subentro nelle attività a rischio di mafie dalle origini più disparate. In ultimo abbiamo affrontato anche la tematica delle Commissioni dei sei e dei dodici e della composizione delle stesse".