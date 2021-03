Calcio: Serie A, giudice sportivo rinvia decisione su Lazio-Torino

Milano, 4 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A rinvia la decisione su Lazio-Torino, match della 25esima giornata di Serie A non disputato martedì scorso dal momento che i granata non sono potuti partire alla volta di Roma per le disposizioni dell'Asl di Torino. La squadra di Davide Nicola infatti è rimasta in quarantena fino alla mezzanotte di martedì a causa di un focolaio di variante inglese ma la Lega Serie A aveva deciso di non rinviare la partita.