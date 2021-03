Usa: Cuomo, 'non mi dimetto, mai fatto qualcosa di cui mi debba vergognare'**

New York, 3 mar. (Adnkronos) - "Non mi dimetto, continuerò a fare il lavoro per il quale il popolo mi ha eletto". Così Andrew Cuomo ha confermato che non intende lasciare l'incarico di governatore di New York dopo che tre donne si sono fatte avanti per accusarlo di molestie sessuali, provocando le richieste di dimissioni anche da parte di molti democratici.

"Io non credo di aver mai fatto nella mia carriera politica qualcosa di cui i mi debba vergognare", ha replicato alle accuse il governatore democratico. "Alcuni politici fanno sempre giochi politici - ha poi aggiunto - ma io non sono stato eletto dai politici, sono stato eletto dal popolo dello stato di New York".