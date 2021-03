Ue: Melilli, 'bene Gentiloni su sospensione patto stabilità'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La scelta della Commissione europea, spinta dal pregevole lavoro del Commissario Paolo Gentiloni, di sospendere anche per il prossimo anno il Patto di stabilità è una notizia positiva per tutta l’economia europea. Gentiloni ha giustamente sottolineato come in questo momento sia necessario continuare a dare sostegno alle economie dei paesi europei ed è altrettanto significativo aver precisato che le revisioni del patto di stabilità dovranno tener conto delle situazioni dei singoli paesi e della possibilità di ciascuno di accelerare il ritorno alle condizioni pre-crisi". Ad affermarlo in una nota è il presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli.

"Un’Europa che ci piace, che non fa dell’austerità lo strumento distintivo delle politiche economiche e che tiene conto delle diversità e delle peculiarità di ogni paese. Adesso - conclude Melilli - sta a noi fare la nostra parte perché il piano di ripresa e resilienza possa determinare una crescita robusta e duratura".