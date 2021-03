Tercas, la Corte di Giustizia sbugiarda la Commissione: non fu aiuto di Stato

Siamo nel 2013 e la Banca Popolare di Bari chiede di poter sottoscrivere un aumento di capitale per entrare in Tercas che dall’anno precedente era in amministrazione controllata a causa di irregolarità riscontrate da Bankitalia. Il vincolo posto dalla Popolare di Bari era che il deficit patrimoniale di Tercas venisse coperto dal Fondo Interbancario. Cosa che accadde. Ma la Commissione Ue, il 23 dicembre del 2015, stabilì che questa azione era un aiuto di stato bello e buono e impose a Tercas di restituire all’Italia 295, 14 milioni.Ora, a distanza di sei anni, la Corte di Giustizia dà ragione anche in appello alla Popolare di Bari, che pure da questa azione sconsiderata ricevette un colpo forse fatale.

"La sentenza della Corte di Giustizia ha un duplice valore, per il passato e per il futuro". È quanto afferma il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, a proposito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Sforza Fogliani sottolinea che "per il passato, dimostra che si è gravemente errato in questo particolare caso della Tercas, ma non solo: è qua, infatti, la scaturigine di altri disastri che sono seguiti, a cominciare dal discredito sull'intero sistema pro-vocato dal caso delle quattro famose banche. Per il futuro, insegna che la volonta' di eliminare le banche di territorio - sostituendole con banche con sedi in Italia ma controllate da Fondi esteri - viene da lontano e persegue il fine del pensiero unico internazionale di eliminare la concorrenza ed avviare l'Italia, a passi sempre piu' grandi, verso l'oligopolio bancario".

"Acclarato che si e' trattato di un grosso errore, di diritto ma non solo, - conclude - occorre una totale inversione di tendenza ed un controllo giurisdizionale ineccepibile, che non faccia strame delle banche davvero vicine ai territori come ben sanno quelli oggi senza possibilità di ottenere credito perché privati delle banche locali".