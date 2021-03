Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - L'Associazione dei tennisti professionisti (Atp) ha annunciato una serie di misure per venire incontro ai giocatori e agli organizzatori dei tornei alla luce degli effetti della pandemia di Covid-19. Le misure comprendono l'aumento dei prize money nei 250 e nei 500, la possibilità di un 'ranking protetto Covid' per chi resta fuori dal circuito per più di quattro settimane, fondi per chi organizza i tornei. L'Atp ha anche spiegato come cambieranno le classifiche, con un nuovo regime eccezionale in vigore fino al torneo di Cincinnati (17 agosto 2021).

L'Associazione giocatori ha aumentato la soglia del montepremi minimo da garantire nei tornei Atp 250 e 500. Inizialmente fissata al 50% del prize money in edizioni pre-Covid, deve passare rispettivamente all'80 e al 60%. Un modo per dare ai giocatori più sicurezza. L'Atp stima che questa decisione comporterà un aumento complessivo dei montepremi di 5,2 milioni di dollari. E sarà finanziata soprattutto attraverso una redistribuzione del Bonus Pool, normalmente spartito tra i top player.

"Ringrazio i migliori giocatori del mondo e il Player Council per aver approvato questa misura" ha detto il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi. "Gli introiti dei tornei continuano ad essere pesantemente condizionati dalle restrizioni dovute all'assenza di pubblico, ed è difficile che le cose cambino prima dell'estate" ha aggiunto.