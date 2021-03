Spagna: convalidati arresti 6 italiani fermati a Barcellona**

Madrid, 3 mar. (Adnkronos) - Il Tribunale numero 17 di Barcellona ha convalidato gli arresti dei sei italiani, tra cui una ragazza, fermati sabato scorso nella città catalana durante le proteste per chiedere la liberazione del rapper Hasel, condannato a nove mesi di carcere per aver paragonato Juan Carlos a un boss mafioso e per aver accusato la polizia di torturare e uccidere manifestanti e migranti. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti spagnole, secondo le quali gli italiani sono accusati di reati che vanno dall'appartenenza a un gruppo criminale al tentato omicidio, dall'attentato a pubblico ufficiale a disordini pubblici.

I sei, attualmente rinchiusi nel carcere di Brians, sarebbero riconducibili a gruppi "anarchici", secondo i media locali, e attenderanno il processo in carcere - anche se ci sarà la possibilità di ricorsi - in quanto il giudice ha negato la possibilità di rilascio su cauzione.

Secondo le fonti, al momento nessuno degli imputati o dei loro familiari ha chiesto ufficialmente assistenza consolare al consolato italiano a Barcellona, che si occupa del caso. Assistenza che agevolerebbe le visite in carcere e permetterebbe di accedere a una lista di avvocati consigliati. Tuttavia nelle scorse ore alcuni parenti hanno avanzato richiesta di informazioni.