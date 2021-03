Sci: Bussone (Uncem), 'bene i 600 milioni per la filiera della neve'

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Ritengo positivo nel Decreto Sostegno vi siano 600 milioni di euro specifici per la 'filiera neve', in aggiunta ai ristori a fondo perduto che verranno erogati alle imprese. Occorre arrivare al più presto alla definizione del percorso, e all'approvazione del Decreto, che prevede l'eliminazione del sistema di accesso alle risorse secondo il codice Ateco, indennizzi previsti e imprese e professionisti con fatturato fino a 5 milioni, dimostrando la perdita del 33% della media mensile fatturato anno 2019 con la media mensile del fatturato 2020". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani).

"Sulle fasce di indennizzo, occorre fare di più e meglio -prosegue Bussone in una nota-. Finora sarebbe previsto il 30% della perdita fatturato per imprese e professioni con un fatturato di 100 mila euro annuo, il 25% della perdita fatturato per imprese e professionisti con un fatturato da 101 mila a 400 mila euro annuo, il 20% della perdita fatturato per imprese e professionisti con un fatturato da 401 mila a 1 milione euro annuo il 15% della perdita fatturato per imprese e professionisti con un fatturato da 1 a 5 milioni di euro annuo. Si deve salire, partendo da almeno il 50% della perdita di fatturato. Lo dirò oggi stesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze".