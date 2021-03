Sanremo: Irama,'grato di restare in gara, ma triste per non potermi esibire'

Roma, 3 mar.(Adnkronos) - "Da una parte sono grato. Sono riconoscente che Amadeus mi abbia teso la mano, e ci sia stato un aiuto da parte di tutti da questo punto di vista, in un momento do difficoltà non causato da me. Dall'altra parte, al livello personale, senza nascondere le cose, sono mortificato e dispiaciuto perché ci tenevo molto a fare la performance". Irama commenta così la decisione del festival di Sanremo di farlo restare in gara mandando in onda il video della prova generale, che sarà quella di lunedì. "Per noi artisti c'è un lavoro che dura mesi di un team, e sono un po' triste perché ci tenevo particolarmente ad essere su quel palco e giocarmi in maniera sana questo festival", dice Filippo.

L'artista, che presenta al festival il brano 'La genesi del tuo colore', precisa che "la prima cosa di cui ci siamo preoccupati al di là della gara è la salute di tutti", ma ammette: "Non è stato facile, non lo nascondo -spiega con sincerità - Sono assolutamente consapevole e molto grato che persone innamorate come me della musica abbiano permesso questo. Ma se adesso mi chiedessero di alzarmi e andare a cantare sul palco, io ora mi alzerei e andrei a cantare. Mi ci sto preparando da tanto tempo, c'è dietro un'adrenalina, un impegno di mesi, e quel momento non me lo ridarà nessuno".

Sulla domanda se sia un vantaggio o uno svantaggio gareggiare in modo differente dagli altri concorrenti, risponde: "Non sono un bravo stratega. Questa situazione avrei preferito evitarla. E' un peccato non poter fare la mia performance, ma queste sono le condizioni e devo attenermici perché è il regolamento". Irama, che è chiuso nella sua stanza di hotel da cui probabilmente non potrà muoversi per 15 giorni ("La Asl mi deve far sapere cosa fare, ribadisco che sono negativo e asintomatico", dice) rivela: "Io non ho avuto la possibilità di parlare con i 25 in gara, né di confrontarmi con loro, sono nella mia stanza di hotel per attenzione e senso di responsabilità".