Sanremo: Guerritore, 'in espressività di Achille Lauro riconosco mio teatro degli ultimi anni'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La chiamata di Lauro ha inaugurato giornate spinte da un vento pieno di energia, la sua narrazione è quella di chi ha spostato più in là ‘l’asticella del possibile’. Il suo talento è un motore potente: nel suo mondo espressivo spinto all'eccesso riconosco il mio teatro degli ultimi anni". Così Monica Guerritore sulla sua partecipazione, domani sera, giovedì 4 marzo, sul palco del 71mo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

"Achille Lauro, come David Bowie, esprime la sua visione del mondo usando tutte le leve della creatività artistica. Lauro è ciò che il teatro deve essere, popolare e potente. A Sanremo, sul palcoscenico più popolare che c'è, lui porterà un'espressione teatrale e performativa libera e originale. Così come libero e originale sarà il mio sorprendente racconto che introdurrà la sua performance accanto a Emma. E in un momento tanto difficile il teatro vive anche così”, dice ancora la Guerritore.