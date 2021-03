Sanremo: Consumerismo chiede ad Agcom e Rai di vigilare su televoto

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Massima vigilanza sul televoto di Sanremo per evitare anomalie e alterazioni che, attraverso le nuove tecnologie ‘bot’ danneggerebbero chi da casa spende soldi per esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara. A chiederlo è Consumerismo No Profit, associazione dei consumatori che si rivolge all’Autorità per le comunicazioni e alla Rai.

Il regolamento di Sanremo 2021 prevede, con riferimento al televoto, il divieto di “esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi. L’inosservanza del predetto divieto comporterà comunque l’immediato annullamento delle votazioni così effettuate ed eventualmente l’esclusione dalla gara della canzone votata con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti a tutela della Rai”, spiega Consumerismo.

In passato, tuttavia, fa notare la nota dell’associazione di consumatori, si sono registrate gravi anomalie nei sistemi di televoto usati dalle trasmissioni televisive proprio a causa di società specializzate che, dietro pagamento, inviavano pacchetti di voti per far salire in classifica un concorrente. Anche di recente il televoto di alcuni noti programmi televisivi è finito nell’occhio del ciclone per presunte irregolarità, portando l’Agcom ad aprire una indagine.