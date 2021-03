Motomondiale: Rossi, 'team Petronas bella novità, mi farà bene'

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Sì, è un inizio tutto nuovo. Sono molto curioso e contento, mi piace la situazione. Sarà una bella novità, cambio team dopo tantissimi anni. E' bella questa cosa, un po' di aria nuova farà bene. Tecnicamente resto con la M1, una moto che conosco bene. Conosco bene il loro metodo di lavoro. I colori sono molto belli, vediamo come va". Valentino Rossi si esprime così sul suo nuovo team, Yamaha Petronas.

"Da quello che ho capito finora, si lavora in una maniera un po' diversa -aggiunge il 'dottore' a Sky Sport-. Ci sono meno persone, il modo di lavorare è più snello. Ci sono meno cose da provare e da fare, potrebbe essere una cosa positiva. Devo lavorare molto su me stesso, le ultime due stagioni sono state difficili e deludenti dal punto di vista dei risultati. Quest'anno bisogna cercare di fare meglio. Mi sono preparato bene, mi sento abbastanza in forma, anche se sarà sicuramente difficile visto che il livello sarà alto. Ci sono tanti piloti e tante moto che vanno forte, ma questo team ha già dimostrato di poter vincere".