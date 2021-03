Minori: Baldassarre (Lega), 'aiutare le famiglie e i giovani a un uso corretto della rete'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Difendere la salute fisica e psichica dei giovani e dai rischi che corrono per l’uso sbagliato di Internet è un vero e proprio dovere morale. Condivido l’iniziativa di Simone Pillon e auspico che trovi la massima convergenza tra le forze politiche". Così le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio.

"Il suo disegno di legge rappresenta un passo importante per tutelare i giovani e aiutare le famiglie. Non è possibile constatare tante morti, tanti suicidi, tanti casi di autolesionismo, istigati da giochi e sfide social", aggiunge la leghista , affermando che "occorre intervenire subito, introducendo sanzioni contro l’istigazione e maggiori controlli delle piattaforme, intervenendo direttamente sui gestori del web. Bisogna anche lavorare per prevenire questo dramma, educando le famiglie a conoscere meglio Internet e i giovani al corretto uso della rete. In questo modo noi italiani possiamo diventare un modello per l’Europa".