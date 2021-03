Governo: ipotesi Cdm domani, verso nomina nuovo capo Polizia**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Si va verso un Consiglio dei ministri nella mattinata di domani, verosimilmente alle 9. Nella riunione, non ancora convocata, fonti di governo spiegano all'Adnkronos che dovrebbe esserci la nomina del nuovo capo della Polizia, dopo che Franco Gabrielli è entrato a far parte del governo assumendo la delega ai Servizi. Saldamente in pole, per prenderne il posto a capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini, considerato un fedelissimo di Gabrielli e anche per questo super favorito nella corsa. Ma girano anche i nomi di Francesco Messina, Vittorio Rizzi e Matteo Piantedosi.

Si rincorrono inoltre rumors su un possibile cambio ai vertici dell'Agenzia del Demanio, dove Antonio Agostini -preallertato nei giorni scorsi da una telefonata del ministro Daniele Franco- dovrebbe essere sostituito prima del termine. Al suo posto potrebbe arrivare Alessandra Dal Verme, attuale ispettore generale per gli affari economici del Mef.