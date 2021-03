Governo: De Micheli, 'nel Pd monadi senza lealtà hanno prestato il fianco a crisi Conte II'

Roma, 3 mar (Adnkronos) - Quando la possibilità di far nascere il Conte ter è sfumata "ho dato per scontato che questo non avesse portato alla mia riconferma". Lo ha detto Paola De Micheli a SkyTg24.

"Credo non saremmo arrivati lì se nella fase iniziale della crisi qualcuno con basso livelli di lealtà, monadi, non correnti, soggetti singoli, abbiano prestato il fianco aprendo l'autostrada a Renzi e aprendo una crisi istituzionale profonda -ha spiegato De Micheli-. L'ho detto anche intervenendo in Direzione. Per interesse personale? In molti casi è andata così. Poi hanno tirato il freno a mano, ma era tardi".