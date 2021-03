Gol, spettacolo ed emozioni: Sassuolo-Napoli finisce 3-3

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Succede di tutto tra Sassuolo e Napoli, tra errori e prodezze. Al Mapei Stadium decidono due rigori negli ultimi minuti, il primo realizzato da Insigne e il secondo da Caputo su sciocchezza di Manolas: finisce 3-3. Ennesimo passo falso degli azzurri che sembravano aver in mano la vittoria a pochi secondi dal termine. I partenopei inizialmente faticano a trovare un riferimento davanti, complici i ritmi non irresistibili del primo quarto d'ora di gara, ma al 21' trovano il gol del vantaggio, che però viene annullato dopo un attento consulto della sala Var: Insigne era infatti in offside al momento del passaggio. Inutile il suo splendido destro a giro dall'interno dell'area. Al 36' viene invece convalidato senza troppi dubbi l'autogol di Maksimovic: sinistro velenoso da calcio da fermo di Berardi e deviazione sfortunata del difensore serbo. La squadra di Gattuso reagisce istantaneamente, lo fa con Piotr Zielisnki: il polacco riceve dal limite dell'area battendo Consigli con un mancino perfetto al 38'. Sembra profilarsi un pareggio nei primi 45', ma Hysaj commette una leggerezza su Caputo proprio a ridosso del recupero. L'arbitro Marini indica il dischetto: dagli undici metri va Berardi, freddo a insaccare il 2-1 con cui si chiude la prima frazione. Le emozioni abbondano anche nella ripresa: il Sassuolo colpisce due legni, poi Di Lorenzo non fallisce un gol a porta sguarnita al 72', insaccando in spaccata sul cross di Insigne. Al minuto 89 Haraslin manda dal dischetto il Napoli con un fallo ingenuo: con personalità lo stesso Insigne fa esultare Gattuso con un rigore perfetto. Sembra tutto fatto per gli ospiti, ma Manolas commette una sciocchezza madornale a pochi secondi dal triplice fischio: fallo e terzo rigore della serata che va a siglare Caputo per il 3-3 conclusivo. (ITALPRESS). spf/glb/red 03-Mar-21 20:37