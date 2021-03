Dl sostegno: Marcucci, 'governo faccia in fretta'

Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Mi appello al Presidente del Consiglio ed al Governo perché venga presentato ed approvato in tempi rapidissimi il dl sostegno, con i ristori per tutte le attività economiche penalizzate dalla pandemia". Lo dice Andrea Marcucci, presidente dei senatori del Pd.

"Si parte da un fondo di 32 miliardi lasciati dal precedente esecutivo, ora c'è sempre più la necessità di fare in fretta per dare un po' di fiato a tante categorie, al turismo,alla ristorazione, al commercio, e per il rinnovo cassa integrazione", aggiunge Marcucci.