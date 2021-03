Covid: Valotta (Virgin Active), 'settore fitness abbandonato dal Governo, Draghi ci aiuti' (3)

(Adnkronos) - E alla vigilia della Giornata mondiale dell’obesità, promossa dalla World Obesity Federation e che quest’anno sarà celebrata domani e non a ottobre, Luca Valotta ricorda che "se negli Usa nell'anno del Covid il 76 per cento della popolazione ha preso in media più di 8 kg, anche in Italia la situazione è molto preoccupante, secondo quanto dicono gli esperti". Per il direttore di Virgin Active "un risultato devastante per la nostra società, che nei prossimi anni si riverserà sui costi sociali, e lo Stato dovrà spendere ancora di più i spese sanitarie". "Il mio ottimismo dello scorso anno si è trasformato in scetticismo - dice Valotta - e soprattutto in scetticismo perché ho notato poca sensibilità sul tema dello sport. Anche in questo nuovo governo che non ha neppure un ministro dello Sport".

Virgin Active in questo anno di chiusura delle palestre si è organizzata anche con 'Revolution', un allenamento one to one per allenarsi in modo completo e personalizzato con la possibilità di scegliere liberamente orario. "Sta andando molto bene, perché ho sempre creduto che il digitale nel nostro mondo fosse arrivato in ritardo, ma con Revolution affianchiamo all'esperienza fisica anche quella digitale".