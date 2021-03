Covid: ordinanza mascherine, Saverio Romano 'regolare contratto di consulenza'

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - "Sono consulente della European network dal marzo 2020, con regolare contratto, per mezzo del quale ho svolto regolare attività professionale. La fattura citata dagli organi di stampa è del maggio 2020 ed ha in se sia la causale dell’attività medesima sia il riferimento al contratto di consulenza. Ho già esibito alla Guardia di Finanza, che indaga sui fatti documentati, i necessari e dovuti riscontri. Risulta anche il nome di mia moglie dall’evidenza bancaria poiché il nostro conto corrente è cointestato". Lo ha detto Saverio Romano, ex ministro all'Agricoltura, parlando dell'inchiesta sulle mascherine.