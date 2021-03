Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Desidero esprimere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Furlan, per la dedizione e la passione con cui ha saputo guidare la Cisl in questi anni di crisi drammatica per i lavoratori e porgere le mie più vive congratulazioni e gli auguri più sinceri di buon lavoro al neo eletto segretario generale Luigi Sbarra". Lo afferma Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia viva.