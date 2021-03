Cisl: Battistoni, 'buon lavoro a Sbarra, parole d'esordio molto positive'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra, nuovo segretario nazionale della Cisl. Ho molto apprezzato le sue dichiarazioni di esordio, parole come solidarietà, partecipazione e produttività rappresentano la migliore sintesi delle aspettative dell'organizzazione di cui è diventato leader. Ho l'assoluta convinzione che porterà avanti le battaglie sindacali in maniera forte ed autorevole. Nel contempo ringrazio sentitamente Annamaria Furlan, per il prezioso lavoro svolto, nel suo settennio, a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori italiani". Così in una nota il sottosegretario all'agricoltura, Francesco Battistoni.