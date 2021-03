Caltagirone rileva l'1% di Mediobanca: ora la partita si sposta a Trieste

Francesco Gaetano Caltagirone entra nel capitale di Mediobanca attraverso l'Istituto Finanziario 2012. Si tratta di un primo piccolo passo in Piazzetta Cuccia con una quota appena superiore all'1%. Ma è proprio la presenza del finanziere romano a far pensare che si stiano delineando nuovi assetti tra Milano e Trieste. Noto, infatti, è il rapporto di vicinanza tra Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica che in Mediobanca detiene il 14% ma che è autorizzato ad arrivare fino al 20.

Ma a sua volta l'istituto fondato da Enrico Cuccia è il principale azionista di Generali, con una quota del 12,97%. Secondi e terzi in ordine di quote sono proprio Caltagirone (5,65%) e Del Vecchio (4,84%). Ora la partita si sposta a Trieste: quali sono le intenzioni dei due imprenditori?