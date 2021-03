Calcio: Uefa, aperto procedimento sulla Stella Rossa Belgrado

Nyon, 3 mar. - (Adnkronos) - La Uefa ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare sulla Stella Rossa per la partita contro il Milan, dopo la prima indagine, sugli insulti razzisti a Zlatan Ibrahimovic e non solo. "A seguito di un’indagine disciplinare condotta dalla commissione disciplinare dell'Uefa, è stato avviato un procedimento sugli incidenti verificatisi durante Stella Rossa-Milan giocata il 18 febbraio a Belgrado", si legge in una nota della Federcalcio europea. Le accuse contro la società serba sono: comportamento razzista, cori provocatori e offensivi e violazione del protocollo Uefa.