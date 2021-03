Calcio: Conte avvisa Inter, 'pressioni aumenteranno, dovremo gestirle'

Milano, 3 mar. - (Adnkronos) - La squadra è cresciuta nel gestire le pressioni? "Si, le pressioni saranno però sempre maggiori fino alla fine. Posso rispondere a metà, di sicuro rispetto all'anno scorso la situazione è diversa, ora in testa siamo noi. Dovremo essere bravi a gestire le pressioni, con la maturità che serve per vincere". Lo dice l'allenatore dell'Inter capolista, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Parma. "Possiamo poi migliorare nell'efficacia in fase realizzativa perché con tutta la squadra creiamo tante occasioni da gol. Dobbiamo essere più cinici", aggiunge Conte.