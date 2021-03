Calcio: Bernardeschi, 'siamo vivi e crediamo allo scudetto'

Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Per noi finora è una buonissima stagione, siamo un po' indietro in campionato rispetto a quanto ci aspettavamo, ma assolutamente siamo ancora vivi, determinati e crediamo ancora tanto nello scudetto. Ci sono ancora tante partite da giocare e le vogliamo vincere, siamo la Juventus e questo non lo dobbiamo dimenticare". Lo dice l'esterno della Juventus Federico Bernardeschi all'indomani della vittoria con lo Spezia dove è stato tra i migliori in campo e ha servito l'assist ad Alvaro Morata per il primo gol. "Sto bene ed è stata importante la vittoria contro lo Spezia, abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato -aggiunge il 27enne toscano-. Ringrazio il mister per le parole su di me, io sono sempre a disposizione della squadra e quando la coperta è corta bisogna farsi trovare pronti".